Ми поцікавились у представників українського шоу-бізнесу, якою є для них Україна у свої 30 років. Для одних – це сильна і самостійна країна, для інших – рідна домівка зі своїми людьми і її талантами. Проте для всіх – це вільна держава, у якій вони щасливі перебувати.

Цікаво "Незалежність була не стільки здобута, як відновлена": інтерв'ю з Віктором Винником із "МЕРІ"

Своїми думками поділились такі зірки, як:

переможниця "Голосу країни" Оксана Муха ;

; фронтмен Віктор Винник з гурту " МЕРІ ";

з гурту " "; співачка Андріана ;

; естрадний виконавець Андрій Заліско ;

; артистка Lilu ;

; співак Олег Винник ;

; народна артистка України Катерина Бужинська ;

; співак Ivan Navi ;

; “Міс Україна Всесвіт” 2020 Єлизавета Ястремська ;

; фронтмен Михайло Бучковський з гурту "Шосте чуття";

з гурту "Шосте чуття"; співачка Оля Цибульська ;

; скрипаль-віртуоз Олександр Божик.

Як зірки привітали читачів 24 каналу з 30-ю річницею Незалежності України – дивіться у відео.

Українські зірки привітали з Днем Незалежності: відео онлайн