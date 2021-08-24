Ми поцікавились у представників українського шоу-бізнесу, якою є для них Україна у свої 30 років. Для одних – це сильна і самостійна країна, для інших – рідна домівка зі своїми людьми і її талантами. Проте для всіх – це вільна держава, у якій вони щасливі перебувати.

Цікаво "Незалежність була не стільки здобута, як відновлена": інтерв'ю з Віктором Винником із "МЕРІ"

Своїми думками поділились такі зірки, як:

  • переможниця "Голосу країни" Оксана Муха;
  • фронтмен Віктор Винник з гурту "МЕРІ";
  • співачка Андріана;
  • естрадний виконавець Андрій Заліско;
  • артистка Lilu;
  • співак Олег Винник;
  • народна артистка України Катерина Бужинська;
  • співак Ivan Navi;
  • “Міс Україна Всесвіт” 2020 Єлизавета Ястремська;
  • фронтмен Михайло Бучковський з гурту "Шосте чуття";
  • співачка Оля Цибульська;
  • скрипаль-віртуоз Олександр Божик.

Як зірки привітали читачів 24 каналу з 30-ю річницею Незалежності України – дивіться у відео.

Українські зірки привітали з Днем Незалежності: відео онлайн