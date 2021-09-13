Олена Зеленська позувала у стильній фотосесії: нові кадри в діловому образі
Джерело:Офіс Президента України
Дружина президента Олена Зеленська дала нове інтерв'ю на тему безбар'єрності та домашнього насильства. Разом з тим перша леді України знялась у вишуканій фотосесії, в якій показала стильний діловий образ.
Свіже інтерв'ю Олени Зеленської було присвячене підсумкам першого року участі України в міжнародній ініціативі "Партнерство Біарриц", яка виступає за гендерну рівність. Так, перша леді з'явилась на обкладинці журналу "Кореспондент", для якої приміряла новий класичний костюм.
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Новий образ з фотосесії Олени Зеленської
У гардеробі дружини президента чимало речей дрес-коду black tie, однак її колекція постійно поповнюється. Як раніше запевняла Зеленська, не за державні кошти.
Для появи на обкладинці журналу вона обрала класичний чорний костюм з двобортним жакетом і, очевидно, спідницею довжини міді. Під нього перша леді підібрала білосніжну білу сорочку з манжетами, яка розбавляла темний ансамбль.
Як і раніше, Олена Зеленська дотрималась мінімалізму в аксесуарах. Діловий образ вона довершила лише лаконічними сережками у формі куль. Тоді як стилісти зробили їй ніжний макіяж з виділеними очима та елегантну зачіску з зібраним у пучок волоссям.
Олена Зеленська у діловому образі / Фото Офіс Президента України
Олена Зеленська у діловому образі / Фото Офіс Президента УкраїниЗауважимо, за вересень Олена Зеленська вже вдруге прикрасила обкладинку журналу. На початку місяця вона з'явилась на першій шпальті Elle, який присвятили 20-річчю глянцю в Україні.
Повний текст публікації Офісу Президента України:
Олена Зеленська дала інтерв'ю журналу "Кореспондент". Розмова була присвячена підсумкам першого року участі України в "Партнерстві Біарриц".
Дружина Президента поділилася думками щодо питання домашнього насильства в умовах пандемії, розповіла про "скляну стелю" для жінок, а також про безбар'єрність і рівний доступ до освіти. Зокрема, перша леді наголосила, що такі ініціативи, як "Партнерство Біарриц", виходять за межі парламентських фракцій чи політичних сил, а питання рівності перебуває поза політикою, у зоні прав і свобод людини. Основні завдання Партнерства мають бути важливими для всіх.
Нагадаємо, 11 вересня 2020 року з ініціативи Олени Зеленської Україна стала повноправною учасницею "Партнерства Біарриц" – міжнародного об'єднання задля досягнення рівних прав і можливостей.