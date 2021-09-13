Свежее интервью Елены Зеленской было посвящено итогам первого года участия Украины в международной инициативе "Партнерство Биарриц", которая выступает за гендерное равенство. Так, первая леди появилась на обложке журнала "Корреспондент", для которой примерила новый классический костюм.
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Новый образ из фотосессии Елены Зеленской
В гардеробе жены президента немало вещей дресс-кода black tie, однако ее коллекция постоянно пополняется. Как ранее уверяла Зеленская, не за государственные средства.
Для появления на обложке журнала она выбрала классический черный костюм с двубортным жакетом и, очевидно, юбкой длины миди. Под него первая леди подобрала белую рубашку с манжетами, которая разбавляла темный ансамбль.
Как и раньше Елена Зеленская придерживалась минимализма в аксессуарах. Деловой образ она дополнила только лаконичными серьгами в форме шара. Тогда как стилисты сделали ей нежный макияж с выделенными глазами и элегантную прическу с собранными в пучок волосами.
Елена Зеленская в деловом образе / Фото Офис Президента Украины
Елена Зеленская в деловом образе / Фото Офис Президента Украины
Полный текст публикации Офиса Президента Украины:
Елена Зеленская дала интервью журналу "Корреспондент". Разговор был посвящен итогам первого года участия Украины в "Партнерстве Биарриц".
Супруга Президента поделилась мыслями относительно вопроса домашнего насилия в условиях пандемии, рассказала о "стеклянном потолке" для женщин, а также о безбарьерности и равном доступе к образованию. В частности, первая леди отметила, что такие инициативы, как "Партнерство Биарриц", выходят за пределы парламентских фракций или политических сил, а вопрос равенства находится вне политики, в зоне прав и свобод человека. Основные задачи Партнерства должны быть важными для всех.
Напомним, 11 сентября 2020 года по инициативе Елены Зеленской Украина стала полноправной участницей "Партнерства Биарриц" – международного объединения для достижения равных прав и возможностей.