Свежее интервью Елены Зеленской было посвящено итогам первого года участия Украины в международной инициативе "Партнерство Биарриц", которая выступает за гендерное равенство. Так, первая леди появилась на обложке журнала "Корреспондент", для которой примерила новый классический костюм.

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Новый образ из фотосессии Елены Зеленской

В гардеробе жены президента немало вещей дресс-кода black tie, однако ее коллекция постоянно пополняется. Как ранее уверяла Зеленская, не за государственные средства.

Для появления на обложке журнала она выбрала классический черный костюм с двубортным жакетом и, очевидно, юбкой длины миди. Под него первая леди подобрала белую рубашку с манжетами, которая разбавляла темный ансамбль.

Как и раньше Елена Зеленская придерживалась минимализма в аксессуарах. Деловой образ она дополнила только лаконичными серьгами в форме шара. Тогда как стилисты сделали ей нежный макияж с выделенными глазами и элегантную прическу с собранными в пучок волосами.

Елена Зеленская в деловом образе / Фото Офис Президента Украины

Елена Зеленская в деловом образе / Фото Офис Президента Украины

Заметим, за сентябрь Елена Зеленская уже второй раз украсила обложку журнала. В начале месяца она появилась на первой полосе Elle, который посвятили 20-летию глянца в Украине.

Полный текст публикации Офиса Президента Украины:

Елена Зеленская дала интервью журналу "Корреспондент". Разговор был посвящен итогам первого года участия Украины в "Партнерстве Биарриц".

Супруга Президента поделилась мыслями относительно вопроса домашнего насилия в условиях пандемии, рассказала о "стеклянном потолке" для женщин, а также о безбарьерности и равном доступе к образованию. В частности, первая леди отметила, что такие инициативы, как "Партнерство Биарриц", выходят за пределы парламентских фракций или политических сил, а вопрос равенства находится вне политики, в зоне прав и свобод человека. Основные задачи Партнерства должны быть важными для всех.

Напомним, 11 сентября 2020 года по инициативе Елены Зеленской Украина стала полноправной участницей "Партнерства Биарриц" – международного объединения для достижения равных прав и возможностей.