Свіже інтерв'ю Олени Зеленської було присвячене підсумкам першого року участі України в міжнародній ініціативі "Партнерство Біарриц", яка виступає за гендерну рівність. Так, перша леді з'явилась на обкладинці журналу "Кореспондент", для якої приміряла новий класичний костюм.

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Новий образ з фотосесії Олени Зеленської

У гардеробі дружини президента чимало речей дрес-коду black tie, однак її колекція постійно поповнюється. Як раніше запевняла Зеленська, не за державні кошти.

Для появи на обкладинці журналу вона обрала класичний чорний костюм з двобортним жакетом і, очевидно, спідницею довжини міді. Під нього перша леді підібрала білосніжну білу сорочку з манжетами, яка розбавляла темний ансамбль.

Як і раніше, Олена Зеленська дотрималась мінімалізму в аксесуарах. Діловий образ вона довершила лише лаконічними сережками у формі куль. Тоді як стилісти зробили їй ніжний макіяж з виділеними очима та елегантну зачіску з зібраним у пучок волоссям.

Олена Зеленська у діловому образі / Фото Офіс Президента України

Олена Зеленська у діловому образі / Фото Офіс Президента України

Зауважимо, за вересень Олена Зеленська вже вдруге прикрасила обкладинку журналу. На початку місяця вона з'явилась на першій шпальті Elle, який присвятили 20-річчю глянцю в Україні.

Повний текст публікації Офісу Президента України:

Олена Зеленська дала інтерв'ю журналу "Кореспондент". Розмова була присвячена підсумкам першого року участі України в "Партнерстві Біарриц".

Дружина Президента поділилася думками щодо питання домашнього насильства в умовах пандемії, розповіла про "скляну стелю" для жінок, а також про безбар'єрність і рівний доступ до освіти. Зокрема, перша леді наголосила, що такі ініціативи, як "Партнерство Біарриц", виходять за межі парламентських фракцій чи політичних сил, а питання рівності перебуває поза політикою, у зоні прав і свобод людини. Основні завдання Партнерства мають бути важливими для всіх.

Нагадаємо, 11 вересня 2020 року з ініціативи Олени Зеленської Україна стала повноправною учасницею "Партнерства Біарриц" – міжнародного об'єднання задля досягнення рівних прав і можливостей.