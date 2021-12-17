Дружина президента Зеленського показала нові фото з виходу на сторінці в інстаграмі. У Національний тиждень читання вона побувала у книгарні й придбала нові книжки.
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Образ Олени Зеленської
Перед камерою перша леді постала у теплому гірчичному светрі з гольфом синього кольору. Зверху вона одягнула темно-сірий жакет.
Волосся Олена Зеленська вклала елегантними локонами, а на обличчі зробила легкий макіяж, щоб підкреслити риси обличчя. Лаконічний образ також доповнили сережки.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Попередні образи дружини президента
- Лаконічним образом перша леді підкорила на презентації платформи про здорове харчування у школах.
- На презентації книжки "Світ без меж" Олена Зеленська побувала у сірому елегантному костюмі.
- У карамельному вбранні вона відвідала передріздвяний ярмарок з особливою метою.