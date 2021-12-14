Олена Зеленська днями побувала на презентації книжки "Світ без меж" про розмаїття та рівність. В інстаграмі вона поділилась враженнями від видання.

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Книга розповідає, як усвідомити, що люди різні – і за фізичними, і за ментальними даними, і як це прийняти. Вона вчить тактовно спілкуватися, уникаючи ярликів. Чому краще казати "люди з інвалідністю", аніж "інваліди"? Бо кожна людина – особистість, і не можна нікого визначати лише за діагнозом,

– підкреслила дружина президента.

Зеленська додала, що книжку поширять серед українських шкіл для навчання.

Образ Олени Зеленської

Перша леді України вийшла у світ в елегантному аутфіті. Вона постала перед камерами у сірій водолазці та костюмі в тон, що складався зі штанів та жакета.

Олена Зеленська доповнила образ масивними сережками-підвісками. Особливо виділявся яскраво-червоний манікюр.

Волосся дружини президента було вкладене повітряними локонами. На обличчі перша леді зробила макіяж, підкресливши очі стрілками. Оскільки вона перебувала серед великої кількості людей, то одягнула захисну маску.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді