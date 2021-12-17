Жена президента Зеленского показала новые фото выхода на страницу в инстаграме. В Национальную неделю чтения она побывала в книжном магазине и приобрела новые книги.

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Образ Елены Зеленской

Перед камерой первая леди предстала в теплом горчичном свитере с гольфом синего цвета. Сверху она надела темно-серый жакет.

Волосы Елена Зеленская уложила элегантными локонами, а на лице сделала легкий макияж, чтобы подчеркнуть черты лица. Лаконичный образ также дополнили серьги.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

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