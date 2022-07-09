Олена Зеленська отримала лист від Джилл Байден: що перша леді США пообіцяла Україні
Джерело:інстаграм Олени Зеленської
У п'ятницю, 8 липня, Олена Зеленська зустрілася з пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Вона передала їй лист від Джилл Байден. Його уривок дружина президента процитувала у своєму інстаграмі.
У травні Джилл Байден приїжджала в Україну з візитом. Разом з Зеленською вона відвідувала вимушених переселенців в Ужгороді й побачила, скільки жаху завдала їм російська агресія – хтось рятував дітей від вибухів і ракет, хтось втратив дім, комусь доведеться рости зі страшними психологічними наслідками війни. Тож через посла Бріджит Брінк перша леді США пообіцяла допомогти Україні відновитися.
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Що Джилл Байден пообіцяла Зеленській у листі
У листі вона запевняє: Сполучені Штати надаватимуть всебічну підтримку в розробці нашої програми відновлення ментального здоров'я українців – як в Україні, так і турбуючись про біженців, котрі знайшли прихисток у США,
– розповіла Олена Зеленська.
"Вдячна Сполученим Штатам за допомогу, яку ми відчуваємо. Постійний діалог, нові спільні проєкти – це свідчення того, що наша співпраця і дружба – щодень міцніші", – підсумувала Зеленська.