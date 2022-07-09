Олена Зеленська отримала лист від Джилл Байден: що перша леді США пообіцяла Україні

У п'ятницю, 8 липня, Олена Зеленська зустрілася з пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Вона передала їй лист від Джилл Байден. Його уривок дружина президента процитувала у своєму інстаграмі.

У травні Джилл Байден приїжджала в Україну з візитом. Разом з Зеленською вона відвідувала вимушених переселенців в Ужгороді й побачила, скільки жаху завдала їм російська агресія – хтось рятував дітей від вибухів і ракет, хтось втратив дім, комусь доведеться рости зі страшними психологічними наслідками війни. Тож через посла Бріджит Брінк перша леді США пообіцяла допомогти Україні відновитися.

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Що Джилл Байден пообіцяла Зеленській у листі

У листі вона запевняє: Сполучені Штати надаватимуть всебічну підтримку в розробці нашої програми відновлення ментального здоров'я українців – як в Україні, так і турбуючись про біженців, котрі знайшли прихисток у США,

– розповіла Олена Зеленська.

саміт перших леді та джентльменів, який перша леді України скликає вже вдруге.

що саме темі відновлення людей після війни буде присвячений липневий

"Вдячна Сполученим Штатам за допомогу, яку ми відчуваємо. Постійний діалог, нові спільні проєкти – це свідчення того, що наша співпраця і дружба – щодень міцніші", – підсумувала Зеленська.