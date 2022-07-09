В мае Джилл Байден приезжала в Украину с визитом. Вместе с Зеленской она посещала вынужденных переселенцев в Ужгороде и увидела, сколько ужаса причинила им российская агрессия – кто спасал детей от взрывов и ракет, кто потерял дом, кому придется расти со страшными психологическими последствиями войны. Так что через посла Бриджит Бринк первая леди США пообещала помочь Украине восстановиться.

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Что Джилл Байден пообещала Зеленской в письме

В письме она уверяет: Соединенные Штаты будут оказывать всемерную поддержку в разработке нашей программы восстановления ментального здоровья украинцев – как в Украине, так и заботясь о беженцах, нашедших убежище в США,

– рассказала Елена Зеленская.

Интересно, что именно теме восстановления людей после войны будет посвящен июльский саммит первых леди и джентльменов, который первая леди Украины созывает уже во второй раз.

"Благодарна Соединенным Штатам за помощь, которую мы ощущаем. Постоянный диалог, новые совместные проекты – это свидетельство того, что наше сотрудничество и дружба – ежедневно крепче", – подытожила Зеленская.