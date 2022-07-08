В інтерв'ю Соломії Вітвіцькій під час телемарафону "Єдиних новин" Олена Зеленська розповіла про теми, фокус, плани, гостей заходу та цілі, які поставила перед собою її команда. Перша леді зазначила, що головне – вони хочуть розповісти про українських людей у час війни та не втрачати своє лідерство на світовій арені.

До слова Зеленська збирає другий саміт перших леді та джентльменів у Києві: коли він відбудеться

23 липня ми хочемо провести другий саміт перших леді та джентльменів. Торік ми започаткували цю традицію і не хочемо втрачати своє лідерство. Тож цього року ми також зрозуміли, що не будемо гаяти часу навіть попри війну,

– сказала Олена Зеленська.

Саміт буде проходити у змішаному форматі – як офлайн за участю багатьох відомих гостей, так і завдяки телемосту онлайн, зважаючи на військові дії в Україні. Локації для телемосту точно будуть розміщені у Брюсселі, а також ймовірно у Варшаві, Лондоні, Вашингтоні та ще в одному місті на іншому континенті.

Мета і фокус саміту

За словами дружини Володимира Зеленського, темою саміту буде "відновлення", а у фокусі уваги – люди. Тобто, як людям відновитись після страшної війни, адже відновлення інфраструктури, будівництво нових і відновлення старих об'єктів – це теж важливо, але в першу чергу там мають бути люди. Це стосуватиметься медичної, психологічної та освітньої сфери.

Гості саміту

Пані Зеленська з командою вирішила розділити усіх гостей на три великих кластери:

1 – леді та джентльмени, тобто дружини перших леді та чоловіки президенток, а також прем'єр-міністрів;

2 – представники міжнародних організацій: ООН, UNISEF, ВООЗ тощо;

3 – зірки і лідери думок, "чию думку чутно, хто виробляє нові смисли у світі; це можуть бути письменники, лідери думок, селебріті, люди до яких прислухаються і в яких є своя гуманітарна діяльність".

Кому вже надіслали запрошення в Олени Зеленської – вона не каже, тому що хоче, аби це було сюрпризом. Вона наголошує, що хоче, аби це були "не тільки знаменитості, а люди з особистою думкою, впливом на гуманітарну сферу і світу загалом".



Олена Зеленська про саміт перших леді / Скриншот з відео

Теми саміту

Перша тема буде присвячена вимушеним переселенцям: "Україну зараз покинуло понад 6 мільйонів людей і 7 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами. Світ і особливо Європа зараз проживають найбільшу міграційну кризу після Другої світової війни. Ми маємо покращувати життя людей на нових місцях. Є багато лідерів, які можуть про це говорити".

Друга тема – про освіту і дітей, адже "діти – це найбільш вразлива категорія людей, які страждають від війни. Освіта також величезним чином потрапила під вплив цієї кризи, тому що відкинула нас на десятки років назад у сфері освіти. Ми маємо обговорити, як поновлювати наші школи, яким чином зробити їх безпечними, аби діти могли їх відвідувати І взагалі про освіту – як вона має змінитись з огляду на кризу, яку ми проживаємо".

Третя тема – це медицина: охорона здоров'я, фізичне і ментальне відновлення. "Ми розуміємо, що українці потерпають не тільки від фізичних ран, а й від того, як психологічно переживають розлуку з родиною, смерть близьких, втрату дому. Ми можемо їх вирішити разом за допомогою світу".

Четверта тема присвячена жінкам, "саме їхній ролі у прийнятті рішень і в державі, і в оборонному секторі, зокрема в ІТ, освіті. Жінки у нас представлені всюди, тому ми маємо ще раз про це поговорити".

Цілі саміту

Перша леді України каже, що важливо говорити про проблеми українців не після перемоги, адже тоді криза може ще більше поглибитися, а зараз – в міру надходження запитів та проблем. Вона хоче, аби українці мали куди повернутись з еміграції, а люди, які постраждали війни, отримали належне лікування, відновлення та інші базові речі. Також вона хоче, аби світ не втрачав фокус уваги на Україні, адже люди мають бачити, що "ми воюємо не тільки на фронті і в тилу, ми воюємо за кожну нашу людину і хочемо планувати її щасливе майбутнє прямо зараз".

Нам важливо підкреслити лідерську роль України в цьому процесі, і ще раз показати, як світ згуртувався навколо нас, що всі підтримують і цілий світ став на захист України. А якщо говорити про конкретні практичні цілі, то це будуть грантова допомога у навчанні, програми реабілітації людей за кордоном, медичні послуги, які нам дуже необхідні. Від глобальних до практичних – я сподіваюсь, що ми досягнемо усіх цілей, які поставили,

– підкреслила Олена Зеленська.