У Львові Олена Зеленська поспілкувалася з онкохворими дітьми, відвідала центр допомоги військовим і переселенцям, побувала в укритті ліцею та зустрілася з мером Андрієм Садовим.

До теми Ти або на боці загарбника, або на боці України: Олена Зеленська дала емоційне інтерв'ю Сінґапуру

Олена Зеленська у Львові

Вранці вона побувала в медичному центрі, де організовують "конвої життя" для лікування українських дітей з онкологічними діагнозами у клініках ЄС, США та Канади. П'ятьох малюків, які прямують до Італії, Зеленська відправила особисто.

Згодом перша леді проінспектувала укриття одного з львівських ліцеїв, який уже підготували до нового навчального року. "Тут є всі умови, щоб безпечно продовжувати уроки під час повітряної тривоги. Гідний приклад для всіх закладів освіти, що готуються відкритись 1 вересня", – прокоментувала Зеленська.

Далі дружина президента відвідала "Львівський палац мистецтв", де відкрито три важливі пункти допомоги: Офіс підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, Центр допомоги врятованим та "СпівДія хаб". Саме там можна отримати безкоштовні консультації соціальних працівників, юристів і психологів.

Олена Зеленська у Львові / Фото з твіттера першої леді України

Олена Зеленська зустрілася з Садовим

Перша леді України мала зустріч з мером Львова Андрієм Садовим. Він і розповів деталі її візиту. Зокрема згадав про національний реабілітаційний центр Unbroken, який будуватимуть у місті.

Олена Зеленська сьогодні відвідала Львів. Зустрілись з нею в одній з наших шкіл. Заразом перевірили готовність укриттів до початку навчального року. Також більш детально поговорили про екосистему реабілітації UNBROKEN Ukraine, яку зараз активно вибудовуємо у Львові,

– поділився Андрій Садовий у своєму фейсбуці.

Андрій Садовий з Оленою Зеленською у Львові / Фото з фейсбуку мера Львова

Кежуал образ Олени Зеленської у Львові

Для візиту до Львова перша леді обрала look у повсякденному стилі. Вона дозволила собі одягти світлі джинси прямого крою, які поєднала з білою футболкою та об'ємним піджаком з накладними кишенями.

Цікаво, що Олена Зеленська з'явилася у патріотичному взутті від засновниці свого улюбленого бренду The Coat Каті Сільченко. Це білі кеди з жовтими та блакитними закаблуками. У них дружина президента зустрічалася з Джилл Байден в Ужгороді.

Олена Зеленська з Джилл Байден в Ужгороді / Фото з інстаграму першої леді