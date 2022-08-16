Во Львове Елена Зеленская пообщалась с онкобольными детьми, посетила центр помощи военным и переселенцам, побывала в укрытии лицея и встретилась с мэром Андреем Садовым.

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Елена Зеленская во Львове

Утром она побывала в медицинском центре, где организуют "конвои жизни" для лечения украинских детей с онкологическими диагнозами в клиниках ЕС, США и Канады. Пятерых малышей, которые направляются в Италию, Зеленская отправила лично.

Потом первая леди проинспектировала укрытие одного из львовских лицеев, который уже был подготовлен к новому учебному году. "Здесь есть все условия, чтобы безопасно продолжать уроки во время воздушной тревоги. Достойный пример для всех учебных заведений, которые готовятся открыться 1 сентября", – прокомментировала Зеленская.

Далее супруга президента посетила "Львовский дворец искусств", где открыты три важных пункта помощи: Офис поддержки военнослужащих и членов их семей, Центр помощи спасенным и "Содействие хаб". Там можно получить бесплатные консультации социальных работников, юристов и психологов.

Елена Зеленская во Львове / Фото с твиттера первой леди Украины

Елена Зеленская встретилась с Садовым

Первая леди Украины встретилась с мэром Львова Андреем Садовым. Он рассказал детали ее визита. В частности, упомянул о национальном реабилитационном центре Unbroken, который будут строить в городе.

Елена Зеленская сегодня посетила Львов. Встретились с ней в одной из наших школ. Заодно проверили готовность укрытий к началу учебного года. Также подробнее поговорили об экосистеме реабилитации UNBROKEN Ukraine, которую сейчас активно выстраиваем во Львове,

– поделился Андрей Садовый в своем фейсбуке.

Андрей Садовый с Еленой Зеленской во Львове / Фото из фейсбука мэра Львова

Кэжуал образ Елены Зеленской во Львове

Для визита во Львов первая леди выбрала look в повседневном стиле. Она позволила себе одеть светлые джинсы прямого кроя, которые соединила с белой футболкой и объемным пиджаком с накладными карманами.

Интересно, что Елена Зеленская появилась в патриотической обуви от основательницы своего любимого бренда The Coat Кати Сильченко. Это белые кеды с желтыми и голубыми закаблуками. У них жена президента встречалась с Джилл Байден в Ужгороде.

Елена Зеленская с Джилл Байден в Ужгороде / Фото с инстаграма первой леди