Олена Зеленська поговорила з телеканалом CNA сінгапурського національного мовника Mediacorp, де нагадала, що світ не має права втомитися від війни. Вона також дорікнула тим, хто нібито на нейтральній позиції.

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Олена Зеленська дала інтерв'ю сінгапурському телебаченню

Перша леді України усвідомлює, що війна в Україні "вдарила" по всьому світу, адже в багатьох країнах уже здорожчали продукти, паливо. Однак це ніщо в порівнянні з тим, що переживають українці, для яких головна ціль – вижити.

"Дійсно, світ починає втомлюватися, але це різна втома. Не можна порівнювати втому українців, які кожного дня ховають своїх близьких і чекають на погані новини, з втомою людей, які знаходяться далеко від війни і просто втомлені від поганих новин про неї. Не можна дозволити, щоб люди звикали до війни і думали про неї як про суху статистику. Тому що це не суха статистика, це втрачені життя", – заявила Олена Зеленська.

Крім того, дружина президента нагадала, що на війні не може бути напівтонів: ти або на боці України, або на боці росії.

Тут не може бути нейтралітету. Ти або на боці загарбника, або на боці того, на кого напили. Третього немає. Щоб визначитися, треба просто чесно в себе запитати: чи хотів би я бути на місці України та українців? Чи хотів би я зазнати такого нападу?

– потужно порадила Олена Зеленська.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленська дала інтерв'ю японському телебаченню, для якого обрала символічний образ – ніжно-блакитний жакет-кімоно, який нагадує традиційне вбрання в Японії.