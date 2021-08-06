У дописі Олена розповіла, що була вражена тим, як змінюється острів, стає безбар'єрним і зручним для всіх відвідувачів.

Дивіться також Олена Зеленська приміряла бежевий костюм: фото з виступу на форумі "Україна 30"

Перша леді зауважила, що нинішні перетворення на острові відбуваються з урахуванням побажань експертів і представників маломобільних груп населення: літніх людей, осіб з інвалідністю та батьків з маленькими дітьми.

"Ми завітали на сам острів і відвідали знакові об'єкти, які вже оновлюють відповідно до найкращих стандартів безбар'єрності. Зі змін, які ми сьогодні побачили, фактично починається історія нової Хортиці: зручної, комфортної та безбар'єрної. Справді величним це місце сили буде тоді, коли його невичерпна енергія стане доступною для кожного. Філософія безбар'єрності Хортиці в тому, щоб острів ділився своєю силою з усіма – постійно, легко й усюди", – написала Олена під фото.

Образ Олени Зеленської

Для мандрівки перша леді обрала зручне та стильне вбрання. Вона зустрілася з відвідувачами у чорному костюмі, що складався з вкорочених штанів і oversize піджака, який не застібався. Також Олена одягнула білу футболку.

З взуття вона обрала білі кросівки, які гармонійно доповнили аутфіт. Волосся зібрала в пучок ззаду, залишивши лише декілька пасм, що спадали на обличчя. Макіяж першої леді був повсякденним, у коричневих відтінках.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Додамо, дружина Володимира Зеленського вже тривалий час працює над стратегією безбар'єрності. Напередодні поїздки в Хортицю вона зустрічалася з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком та заступником керівника Офісу Президента України Кирилом Тимошенком. Вони обговорили зміни острова.