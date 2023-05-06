На коронацію Чарльза ІІІ Олена Зеленська прилетіла з Денисом Шмигалем, адже Володимир Зеленський з Нідерландів повернувся до Києва.

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Зеленська і Шмигаль зустрілися з Чарльзом ІІІ

Вони поспілкувалися з майбутнім монархом і переконалися, що він непохитно підтримує український народ. Про це свідчить навіть реакція Його Величності на першу леді України – під час діалогу з Зеленською Чарльз ІІІ розплився в усмішці.

Особлива честь взяти участь в офіційному прийнятті Його Величності короля Чарльза ІІІ з нагоди прийдешньої коронації. Разом з першою леді України Оленою Зеленською отримали запевнення від Його Величності в непохитній підтримці українського народу до остаточної перемоги. Дякуємо за солідарність,

– прокоментував прем'єр-міністр України.

"Цього вечора король та інші члени королівської родини вітали глав держав і закордонних гостей у Букінгемському палаці перед завтрашньою коронацією", – йдеться в підписі королівської сім'ї, де першим фото зображена тепла розмова Чарльза ІІІ з Зеленською і Шмигалем.