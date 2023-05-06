На коронацію Чарльза ІІІ Олена Зеленська прилетіла з Денисом Шмигалем, адже Володимир Зеленський з Нідерландів повернувся до Києва.
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Зеленська і Шмигаль зустрілися з Чарльзом ІІІ
Вони поспілкувалися з майбутнім монархом і переконалися, що він непохитно підтримує український народ. Про це свідчить навіть реакція Його Величності на першу леді України – під час діалогу з Зеленською Чарльз ІІІ розплився в усмішці.
Особлива честь взяти участь в офіційному прийнятті Його Величності короля Чарльза ІІІ з нагоди прийдешньої коронації. Разом з першою леді України Оленою Зеленською отримали запевнення від Його Величності в непохитній підтримці українського народу до остаточної перемоги. Дякуємо за солідарність,
– прокоментував прем'єр-міністр України.
"Цього вечора король та інші члени королівської родини вітали глав держав і закордонних гостей у Букінгемському палаці перед завтрашньою коронацією", – йдеться в підписі королівської сім'ї, де першим фото зображена тепла розмова Чарльза ІІІ з Зеленською і Шмигалем.
- Важливо, що з Чарльзом ІІІ Олена Зеленська познайомилася ще 30 листопада 2022 року під час історичного візиту в Лондон, коли виступала перед парламентом Великої Британії. Вони побували в Українському католицькому соборі, де розташований лондонський Ukrainian Welcoming Centre.
- Крім того, наприкінці квітня Зеленська та Чарльз ІІІ разом, хоч і дистанційно, взяли участь у церемонії оголошення братерства між бібліотеками в Ліверпулі та Одесі.