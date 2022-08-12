Церемонія нагородження відбулася у Білій залі Маріїнського палацу в Києві. Її гостями стали вісім учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни", яку ініціювала ДСНС України.
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Хто з зірок нагороджував дітей разом з Зеленськими
У Маріїнський палац запросили Позитива, Надю Дорофєєву, Артема Пивоварова, Наталію Могилевську, Злату Огнєвіч, Alekseev, Дмитра Кадная та Khayat. Ведучим заходу був Юрій Горбунов.
Сьогодні мав честь бути ведучим неймовірного заходу – вручення нагород дітям-героям! Вітав дітей особисто президент! А артисти-колеги вручали дітям подарунки від себе! Душевно було! По-домашньому,
– поділився він емоціями у своєму інстаграмі.
Яких дітей нагородили зірки та президентське подружжя
- 7-річну Іринку Васильєву, яка плете та продає віночки, щоб допомагати військовим і татовим побратимам, адже його самого, як і дядька дівчинки, забрала російська агресія.
- 15-річного Сашка Гуцала з Бучі, який під час окупації шукав їжу та воду для братиків і сестри.
- 15-річного Андрія Покраса, який у лютому допомагав теробороні Київщини – за допомогою дрона відстежував переміщення російських військ.
- 16-річного Данила Сергєєва з Маріуполя, який врятував незнайому дівчину зі зруйнованого російською ракетою будинку.
- 7-річного Давида Понуляка з Запоріжжя, який разом з мамою плете маскувальні сітки для бійців.
- 7-річного Єгора Шемета з Чернігівщини, який місяць ховався в погребі з братом, двома сестрами та бабусею-опікункою, а після звільнення села допомагає піротехнікам.
- 12-річного Гліба Бондаренка з Харкова, який під час ворожого обстрілу закрив собою молодшого хлопця – урятував йому життя, а сам був поранений у праве плече, праву легеню, передсердя.
- 10-річного Максима Бровченка з Бердянська, котрий малює картини, а зароблені гроші надсилає на допомогу ЗСУ.
Це діти, чиї історії неможливо слухати без сліз і водночас без гордості,
– наголосила Олена Зеленська.
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