Елена Зеленская поговорила с телеканалом CNA сингапурского национального вещателя Mediacorp, где напомнила, что мир не имеет права устать от войны. Она также упрекнула тех, кто якобы на нейтральной позиции.

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Елена Зеленская дала интервью сингапурскому телевидению

Первая леди Украины отдает себе отчет, что война в Украине "ударила" по всему миру, ведь во многих странах уже подорожали продукты, топливо. Однако это ничто по сравнению с тем, что переживают украинцы, для которых главная цель – выжить.

"Действительно, мир начинает уставать, но это разная усталость. Нельзя сравнивать усталость украинцев, которые каждый день хоронят своих близких и ждут плохих новостей, с усталостью людей, которые находятся далеко от войны и просто устали от плохих новостей о ней. Нельзя позволить, чтобы люди привыкали к войне и думали о ней как о сухой статистике. Потому что это не сухая статистика, это потерянные жизни", – заявила Елена Зеленская.

Кроме того, супруга президента напомнила, что на войне не может быть полутонов: ты либо на стороне Украины, либо на стороне россии.

Здесь не может быть нейтралитета. Ты или на стороне захватчика, или на стороне того, на кого напили. Третьего нет. Чтобы определиться, нужно просто честно спросить у себя: хотел бы я быть на месте Украины и украинцев? Хотел бы я подвергнуться такому нападению?

– мощно посоветовала Елена Зеленская.

Напомним, на прошлой неделе Зеленская дала интервью японскому телевидению, для которого выбрала символический образ – нежно-голубой жакет-кимоно, напоминающий традиционный наряд в Японии.