"Це війна світоглядів": Олена Зеленська дала інтерв'ю австралійцям про цінності й перемогу
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді Олена Зеленська взяла участь в австралійській програмі 60 Minutes Australia. Вона розповіла про цінності, за які бореться Україна.
Перша леді України Олена Зеленська продовжує війну на інформаційному фронті. Цього разу вона дала інтерв'ю в австралійській програмі.
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Олена Зеленська дала нове інтерв'ю
Дружина президента розповіла про світові цінності, за які бореться та б'ється Україна. Першу леді показали на екранах у програмі 60 Minutes Australia
"Це війна світоглядів. З одного боку – російський агресор, з іншого – українці, які захищають тих, кого люблять. Розповіла про те, як живемо в умовах, коли своє життя треба відстоювати щодня. Зазвичай о цій порі року наші родини намагалися спланувати, що вони робитимуть на Різдво, як святкуватимуть Новий рік. Але зараз кожен новий відвойований день для нас – свято. Наше щоденне запитання: "як ти?" І ми відповідаємо: "Тримаємось", – поділилась Олена Зеленська.
Інтерв'ю першої леді / Фото з телеграму першої леді
Інтерв'ю Зеленської: дивіться відео
Головні цитати з інтерв'ю першої леді
- Чи була готова до такого етапу життя: "На роботу перших леді – до цього ніхто не готує. На жаль, немає методичних вказівок і книжок, які можна прочитати й вивчити, як це бути дружиною президента".
- Про хороші новини з фронту: "Схрещуєш пальці й намагаєшся не радіти завчасно. Бо це дуже важливо для нас. Ми хочемо перемог, ми радіємо, але розуміємо, що це складна і жорстока війна. Важкий, але дуже важливий для нас момент".
- Що б сказала австралійцям: "Просто я хочу, щоб не забували про війну, хоча вона за тисячі кілометрів, вона дуже близько. Бо це війна світоглядів, сили агресії проти тих, хто захищається і захищає те, що любить.
- Як у неї справи: "Є дійсно роз'єднані родини, ми не бачимо своїх близьких, друзів, це щоденне запитання наше – "Як ти". У принципі, найчастіше ми відповідаємо один одному – "Тримаємося".
- Про дітей: "Як всі діти в Україні. У перші дні мене постійно питали, коли це закінчиться, свої плани… Завжди вже в цей час всі родини намагалися уявити, що вони робитимуть на Різдво, як будуть святкувати Новий рік. У нас зараз в Україні навіть немає думок про це, бо ми не можемо так надовго робити плани".
- Стосунки з президентом: "Бачимося рідко. Любимо жартувати, любимо один одного, своїх дітей. Я впевнена, що буде так і далі. Зараз так і є. Ми неймовірно щасливі, що наша донька днями стала студенткою, з татом дуже раділи й пишались нею. Радіємо, що син знову пішов до школи, й це також важливо, щоб діти могли навчатися. У нас завжди є про що поговорити окрім роботи, а роботи в нас зараз удвох достатньо. Тому я не думаю, що це змінить наші стосунки. Впевнена, що це не змінить стосунки в родині. Сподіваюся, що такі випробування тільки загартують нас".
- Про те, що президент став героєм: "Не здивував. Не як дружина кажу, а як людина, яка з ним працювала багато років. Найвитриваліша людина, яку я знаю. Зараз я спостерігаю, що про це дізнається більше людей. Ми ніколи не знали, на що ми здатні, поки ці випробування не настали".
- Про смерть Єлизавети II, яка правила країною під час війни: "Це надихало. Я впевнена, що її мудрості й життєстійкості ми навчатимемось багато років. Це печальні події, весь світ довго буде згадувати цю величну постать".
- Про її вихід на міжнародну арену: "Пам'ятаю, наскільки я хвилювалась. Не знала, що це за світ, що це за люди. Виявилось, що це звичайні люди, які мають всі емоції й звичайні людські цінності. До речі, пані Макрон тоді дуже допомогла, намагалась мене заспокоїти, сказати що все буде добре, будьте собою, у вас все вийде. Не забувайте про своє особисте життя".
- Чому знялась для Vogue: "У першу чергу, чому я вирішила так зробити – це велике видання з багатомільйонною аудиторією. Правду треба говорити на всіх майданчиках, на яких можна. Переживала тільки про кадр біля "Мрії", бо це дійсно наш літак, яким ми пишалися, а зараз він зруйнований. Це і моя зруйнована мрія також".
- Чи переможе Україна: "У нас немає іншого виходу. Тут питання нашого виживання. Якщо я не буду впевненою – ставлю під питання своє існування".