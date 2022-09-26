Перша леді України Олена Зеленська продовжує війну на інформаційному фронті. Цього разу вона дала інтерв'ю в австралійській програмі.

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Олена Зеленська дала нове інтерв'ю

Дружина президента розповіла про світові цінності, за які бореться та б'ється Україна. Першу леді показали на екранах у програмі 60 Minutes Australia

"Це війна світоглядів. З одного боку – російський агресор, з іншого – українці, які захищають тих, кого люблять. Розповіла про те, як живемо в умовах, коли своє життя треба відстоювати щодня. Зазвичай о цій порі року наші родини намагалися спланувати, що вони робитимуть на Різдво, як святкуватимуть Новий рік. Але зараз кожен новий відвойований день для нас – свято. Наше щоденне запитання: "як ти?" І ми відповідаємо: "Тримаємось", – поділилась Олена Зеленська.

Зазначимо, дружина президента повторила образ для відвідин австралійської програми. Вона одягнула елегантний сірий костюм, в якому проводила бранч у Нью-Йорку.

Інтерв'ю першої леді / Фото з телеграму першої леді

Інтерв'ю Зеленської: дивіться відео

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