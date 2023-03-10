Ще в перший день офіційного візиту, 8 березня, Олена Зеленська мала зустріч з шейхом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Вдруге з президентом вона побачилася на презентації благодійної Фундації. У Дубаї вона не лише привернула увагу закордонних меценатів та організацій до України, а й особисто подякувала за постійну увагу ОАЕ до наших гуманітарних проблем і за допомогу.

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"З кожним днем українського у світі більшає – має побільшати і світового в Україні. Бо співпраця – завжди двосторонній рух", – заявила Зеленська після зустрічі з міністеркою з питань міжнародної співпраці ОАЕ та міністеркою з питань клімату та навколишнього середовища.

Олена Зеленська з міністеками ОАЕ / Фото з телеграму першої леді України

Чорно-білий образ Олени Зеленської в Дубаї

Для презентації Фундації та інтерв'ю виданню "Емірати сьогодні" Олена Зеленська обрала вічну чорно-білу класику. На ній був стильний чорний костюм-трійка з улюбленими штанами-палаццо зі стрілками та подовженим піджаком з накладними кишенями. Образ довершила білосніжна сорочка з гострим коміром.

З аксесуарів перша леді України обрала лаконічні золоті сережки-кульки та брошку з емблемою Фундації. На публічні заходи вона одягає її ще з листопада, відколи представила свій благодійний проєкт у Лондоні.

Олена Зеленська з президентом ОАЕ / Фото з телеграму першої леді України