Еще в первый день официального визита, 8 марта, Елена Зеленская имела встречу с шейхом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Во второй раз с президентом она увиделась на презентации благотворительной Фундациии. В Дубае она не только привлекла внимание зарубежных меценатов и организаций к Украине, но и лично поблагодарила за постоянное внимание ОАЭ к нашим гуманитарным проблемам и за помощь.

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"С каждым днем украинского в мире становится все больше – должно увеличиться и мирового в Украине. Потому что сотрудничество – всегда двустороннее движение", – заявила Зеленская после встречи с министром по вопросам международного сотрудничества ОАЭ и министром по вопросам климата и окружающей среды.

Елена Зеленская с министрами ОАЭ / Фото с телеграмма первой леди Украины

Черно-белый образ Елены Зеленской в Дубае

Для презентации Фундации и интервью изданию "Эмираты сегодня" Елена Зеленская выбрала вечную черно-белую классику. На ней был стильный черный костюм-тройка с любимыми брюками-палаццо со стрелками и удлиненным пиджаком с накладными карманами. Образ завершила белоснежная рубашка с острым воротником.

Из аксессуаров первая леди Украины выбрала лаконичные золотые серьги-шарики и брошь с эмблемой Фундации. На публичные мероприятия она одевает ее еще с ноября, когда представила свой благотворительный проект в Лондоне.

Елена Зеленская с президентом ОАЭ / Фото с телеграмма первой леди Украины