Дружина президента Олена Зеленська прибула в ОАЕ, де на 8 березня запланований саміт Forbes 30/50. Напередодні вона зустрілась з президентом Еміратів.

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Олена Зеленська зустрілась з шейхом ОАЕ

Перша леді мала нагоду поспілкуватися з шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Вона розповіла, що ОАЕ підтримали проукраїнські резолюції ООН. Серед них та, в якій мовиться про українську формулу миру.

Сьогодні під час зустрічі з Президентом ОАЕ мала нагоду особисто подякувати йому та еміратському народові за надзвичайно важливу й цінну гуманітарну допомогу, надану українцям у важкі часи відбиття російської агресії,

– додала Олена Зеленська.

Зеленська також представила проєкт Фундації та розповіла про побудову помешкань для дитбудинків сімейного типу для родин, що втратили житло через війну. До цієї ініціативи ОАЕ також долучиться.

Олена Зеленська з шейхом ОАЕ / Фото з інстаграму першої леді

На зустріч Олена Зеленська одягнула ефектний костюм молочного кольору, що складався з жакета з великими золотистими ґудзиками, а також спідницю з асиметричним низом. Образ доповнювали коричневі туфлі-човники, сережки і лаконічна укладка.



Олена Зеленська з шейхом ОАЕ / Фото з інстаграму першої леді