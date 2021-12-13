Олена Усенко з Дитячого Євробачення розповіла про авторські пісні

13 грудня 2021 , 09:52
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Джерело:

24 канал

14-річна Олена Усенко з Білої Церкви представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні. Для цього вона підготувала пісню "Важіль". Журналістам 24 каналу юна артистка розповіла, які ще авторські пісні є в її арсеналі.

Олена Усенко не лише талановита виконавиця, а й авторка пісень. Дівчина розвиває власну творчість і презентує треки, які підкорюють серця прихильників. 

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Олена Усенко про авторські пісні

Першою авторською піснею Олени стала We never get free. Вона написала цей трек у 2020 році. Дівчина зізнається, що їй найлегше писати пісні англійською мовою: "Я слухаю дуже багато англомовної музики, тому слова ніби линуть зсередини. Зараз приєдналися ще й українські, чому я дуже рада". 

Також в її арсеналі є такі хіти:

  • Sunshine Baby;
  • Our Memories;
  • "Важіль" – саме з цим треком Усенко представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні в Парижі. 

"Пісень досить багато, але поки я їх не випускаю. Вірю, що в майбутньому в мене вийде альбом. Я зараз над цим працюю", – підсумувала Олена. 

Додамо, повне інтерв'ю з Оленою Усенко читайте за посиланням у межах проєкту "Інтерв'ю24".

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Фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня о 17:00 за київським часом. Зокрема, конкурс транслюватиме суспільний телеканал "UA: КУЛЬТУРА".
Автор: Христина Кобак