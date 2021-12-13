Елена Усенко не только талантливая исполнительница, но и автор песен. Девушка развивает собственное творчество и презентует треки, покоряющие сердца поклонников.
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Елена Усенко об авторских песнях
Первой авторской песней Елены стала We never get free. Она написала этот трек в 2020 году. Девушка признается, что ей легче всего писать песни на английском языке: "Я слушаю очень много англоязычной музыки, поэтому слова будто звучат изнутри. Сейчас добавились еще и украинские, чему я очень рада".
Также в ее арсенале есть такие хиты:
- Sunshine Baby;
- Our Memories;
- "Важіль" – именно с этим треком Усенко будет представлять Украину на Детском Евровидении в Париже.
"Песен достаточно много, но пока я их не выпускаю. Верю, что в будущем у меня выйдет альбом. Я сейчас над этим работаю", – подытожила Елена.
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