Олена Усенко не лише талановита виконавиця, а й авторка пісень. Дівчина розвиває власну творчість і презентує треки, які підкорюють серця прихильників.
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Олена Усенко про авторські пісні
Першою авторською піснею Олени стала We never get free. Вона написала цей трек у 2020 році. Дівчина зізнається, що їй найлегше писати пісні англійською мовою: "Я слухаю дуже багато англомовної музики, тому слова ніби линуть зсередини. Зараз приєдналися ще й українські, чому я дуже рада".
Також в її арсеналі є такі хіти:
- Sunshine Baby;
- Our Memories;
- "Важіль" – саме з цим треком Усенко представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні в Парижі.
"Пісень досить багато, але поки я їх не випускаю. Вірю, що в майбутньому в мене вийде альбом. Я зараз над цим працюю", – підсумувала Олена.