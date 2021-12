Олена Усенко не лише талановита виконавиця, а й авторка пісень. Дівчина розвиває власну творчість і презентує треки, які підкорюють серця прихильників.

Олена Усенко про авторські пісні

Першою авторською піснею Олени стала We never get free. Вона написала цей трек у 2020 році. Дівчина зізнається, що їй найлегше писати пісні англійською мовою: "Я слухаю дуже багато англомовної музики, тому слова ніби линуть зсередини. Зараз приєдналися ще й українські, чому я дуже рада".

Також в її арсеналі є такі хіти:

Sunshine Baby;

Our Memories;

"Важіль" – саме з цим треком Усенко представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні в Парижі.

"Пісень досить багато, але поки я їх не випускаю. Вірю, що в майбутньому в мене вийде альбом. Я зараз над цим працюю", – підсумувала Олена.

