Хореографиня Олена Шоптенко приїхала до України вперше за час великої війни у травні. На жаль, цей місяць запам'ятався киянам недоспаними ночами та постійними атаками на місто.

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Олена Шоптенко про Київ та Влада Яму

Танцівниця в інстаграм-сторіз відповіла на запитання шанувальників. Вона зізналась, що вже повернулась до Відня, де й пересиджувала вторгнення. В Україні зірка перебувала на початку травня.



Олена Шоптенко поспілкувалась з фанами / Фото з інстаграм-сторіз

Олена Шоптенко також ствердно відповіла на запитання, чи планує повернутися до України.



Олена Шоптенко поспілкувалась з фанами / Фото з інстаграм-сторіз

Хореографиня не оминула увагою й запитання про зіркового колегу Влада Яму. Вона лаконічно прокоментувала позицію танцівника, з яким працювала на "Танцях з зірками".

Кожен робить свій вибір. Чесно кажучи, не думаю про це,

– написала Шоптенко щодо того, чи вдасться Ямі бути потрібним на телебаченні.



Олена Шоптенко поспілкувалась з фанами / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, про Влада Яму днями висловився інший його колега – Женя Кот. Танцівник перебуває у товариських стосунках з Дмитром Дікусаром, але з Владом не спілкується. Женя Кот пригадав, що Яма завжди тримався осторонь, тож між ними не було та немає зараз жодного зв'язку.

Олена Шоптенко раніше ділилась враженнями щодо свого візиту до Києва. Вона зізналась, що обстріли та атаки на столицю не викликали у неї страху чи паніки, а тільки тривогу. Це здивувало танцівницю, хоч вона на власні очі побачила, як збивають дрон.