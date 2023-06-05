Хореографиня Елена Шоптенко приехала в Украину впервые за время войны в мае. К сожалению, этот месяц запомнился киевлянам недосыпанными ночами и постоянными атаками на город.

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Елена Шоптенко о Киеве и Влада Ему

Танцовщица в инстаграм-сторез ответила на вопросы поклонников. Она призналась, что уже вернулась в Вену, где и пересиживала вторжение. В Украине звезда находилась в начале мая.



Елена Шоптенко пообщалась с фанами / Фото из инстаграм-сториз

Елена Шоптенко также утвердительно ответила на вопрос, планирует ли вернуться в Украину.



Елена Шоптенко пообщалась с фанами / Фото из инстаграм-сториз

Хореографиня не обошла вниманием и вопрос о звездном коллеге Влада Яму. Она лаконично прокомментировала позицию танцовщика, с которым работала на "Танцах со звездами".

Каждый делает свой выбор. Честно говоря, не думаю об этом,

– написала Шоптенко относительно того, удастся ли Яме быть нужным на телевидении.



Елена Шоптенко пообщалась с фанами / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, о Владе Яме на днях высказался другой его коллега – Женя Кот. Танцовщик находится в товарищеских отношениях с Дмитрием Дикусаром, но с Владом не общается. Женя Кот вспомнил, что Яма всегда держался в стороне, так что между ними не было и нет сейчас никакой связи.

Елена Шоптенко раньше делилась впечатлениями о своем визите в Киев. Она призналась, что обстрелы и атаки на столицу не вызывали у нее страха или паники, а только тревогу. Это удивило танцовщицу, хотя она собственными глазами увидела, как сбивают дрон.