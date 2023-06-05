Концерт Олега Скрипки скасували

Олег Сприпка розповів подробиці в соцмережах та пояснив, як за кордоном працює кремлівська пропаганда. Адже саме через росіян скасували благодійний концерт гурту в Швейцарії.

Цікаво Подарунки з фронту: Маша Єфросиніна показала, як її чоловік мстить окупантам за безсонні ночі

Український співак зазначив, що за кордоном кремлівська пропаганда використовує "гебельсівські методи" – чим брутальніше брехня, тим більше у неї вірять.

Абсолютно безпідставно мене звинувачують у прихильності до ультранаціоналістичної ідеології, що є абсолютною неправдою. Відтак, не перевіряючи фактів, зарубіжні медіа поширюють цю дезінформацію, що призвело до скасування концерту в Цюріху (Швейцарія),

– заявив Скрипка.

Артист додав, що завдяки туру він не лише хотів підтримати ЗСУ, а й донести світовій спільноті, що Україна – самобутня країна із своїми традиціями, культурою і сьогодні вона бореться з озвірілим агресором – Росією, що не припиняє ракетні обстріли мирних міст.

Олег Скринка розповів, що його концерт скасували в Цюріху: відео

У відео Скрипка поділився, що його звинувачують в екстремізмі, фашизмі та нацизмі через те, що він виконує пісню "Батько наш Бандера".

"Той факт, що я співаю пісню "Батько наш Бандера" і прославляю наших героїв і ЗСУ, які боролися і борються проти ворога… виявляється ми не маємо морального права це робити… Україна, яка сотні років ні на кого не нападала, але захищається, виявляється, ми тут фашисти і націоналісти через те, що ми захищаємося", — зазначив він.

Нагадаємо, що такий же інцидент стався і у вересні минулого року в Німеччині, де рок-гурт "Воплі Відоплясова" мав дати благодійний концерт. Тоді росіяни також назвали українця фашистом.