Учасниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко одружена та виховує 2-річного сина Олексія. Материнство вона вправно поєднує з танцювальною кар'єрою. Зірка зняла нове відео на кухні своєї квартири показавши, як перемикається з домашніх справ на творчість.

Після пологів Олена Шоптенко не стала робити паузу в кар'єрі та продовжила з'являтися в рейтингових проєктах. У перерві між зйомками вона знаходить час для первістка Олексія та хатніх справ, однак навіть вдома не припиняє танцювати.

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Олена Шоптенко станцювала на кухні

Знаменитість записала кумедне відео на сучасній кухні просторої квартири в Києві. Вона показала, як відклала нарізку овочів заради запального танцю. Олена Шоптенко рвучко зняла яскравий фартух і постала в кадрі в чорній мінісукні вільного крою з довгою бахромою.

Оскільки танець був дуже енергійний, то під сукню вона одягла короткі шорти в тон. Образ завершили білі кросівки, укладка та насичений макіяж з акцентом на очі. Навіть вдома вона залишається зіркою та виглядає приголомшливо.

Коротко про те, як проходить мій побут або мама хоче на дискотеку,

– написала танцівниця.

Шанувальники Олени Шоптенко емоційно відреагували на кумедне відео. Він коментаря не втрималася навіть знаменита психологиня Наталія Холоденко, написавши: "Це геніально". Інші ж користувачі висловили захоплення самою танцівницею: