Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась новими фото з прихильниками. Вона показала, як пройшла її неділя. Зірка провела вихідний за переглядом серіалів та чаєм.

Відома українська громадська діячка та телеведуча Маша Єфросиніна оприлюднила чергову серію фото на особистій сторінці. Зірка вирішила поділитися із прихильниками, як пройшов її вихідний.

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Неділя Маші Єфросиніної

Телеведуча оприлюднила допис, де показала домашні фото. Зірка розслаблено лежала на дивані, а біля неї стояла випита чашка чаю. Маша Єфросиніна була одягнена відповідно: у теплий та зручний спортивний костюм смарагдового кольору, що складався зі штанів та худі.

Телеведуча позувала із розпущеним волоссям та без макіяжу, похизувавшись перед прихильниками натуральною красою. Вона усміхалась, що свідчило про вдалий день.

Маша Єфросиніна поділилась, що цими вихідними вона була зосереджена саме на відпочинку. Тому насолоджувалась тишею, переглядала улюблені стрічки та пила гречаний чай. Однак її син вмовляв зіркову матусю прогулятися у парку.

"Настрій: спати, їсти, серіал, гречаний чай, тиша. Але мій Олександр з таким розкладом не згоден – каже, життя минає, а ми ще не покаталися на паровозику в Маріїнському", – написала під знімками зірка.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Прихильники телезірки підтримали Машу Єфросиніну та зауважили, що їхні вихідні пройшли майже так само:

Такий самий настрій! І це прекрасно;

Клас;

Хороші вихідні;

Дуже красиві фото;

Підтримую! Такий самий настрій.

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