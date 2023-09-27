Олена Кравець зачарувала мережу знімком помітно підрослого сина: рідкісне фото Івана
Джерело:Олена Кравець
Олена Кравець – багатодітна мама трьох діток. Вона часом ділиться світлинами доньок та сина у своїх соцмережах. Так, днями телеведуча поширила чарівне фото 7-річного Івана.
Фанам дуже сподобалась фотографія. Тож у коментарях під публікацією вони написали чимало компліментів хлопцю та зауважили, як сильно він виріс.
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Олена Кравець показала свого сина
На фото, яке телеведуча поширила у своєму інстаграмі, зображений її 7-річний син Іван у навушниках. Його сфотографували в студії звукозапису, коли малюк задумливо дивився у далечінь.
Бог — режисер, який бачить життя кожного з нас загальним планом, даючи можливість самотужки обирати крупні. На фото один — з трьох моїх "крупнячків",
– написала під фото зіркова матуся.
Реакція мережі
Шанувальники звернули увагу на загадковий погляд хлопця та написали, що Іван – красень
- "Яка чудове фото";
- "Такий серйозний режисер і гарнесенький";
- "Яка гарна дитина";
- "Який погляд";
- "Воу, як виріс уже".
Діти Олени Кравець: що відомо
Телеведуча – мама трьох дітей. У неї є старша дочка Марія, якій зараз 20 років. Дівчина з 15 років живе сама. З батьківського дому вона з'їхала на Лук'янівку, але згодом повернулася у квартиру батьків, адже в її будинок влучила ракета. Окрім Марії, Кравець також виховує близнюків Івана та Катерину. Двійнята народилися, коли телеведучій було 39 років.