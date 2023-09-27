Про розрив Сергій повідомив у соцмережах. Він наголосив, що вони з коханою "пройшли не простий, але чудовий шлях", проте тепер кожен піде своїм.
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Сергій Танчинець розлучається з дружиною
За кілька днів, нашому з Ганною шлюбові мало виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими та щасливими,
– зазначив артист.
Що відомо про стосунки Сергія та Ганни: головне
- Пара познайомилася понад 14 років тому. Вона – сестра колишньої концертної директорки гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Ольги. Музикант вперше побачив майбутню дружину на дні народженні помічниці, а згодом Ганна стала головною героїнею їхнього кліпу. До вродливої дівчини в нього одразу ж з'явилась симпатія.
"На зйомках кліпу я зрозумів, що це буде моя майбутня дружина. Я фізично зрозумів", – розповів співак.
- Лідер гурту зізнався, що як батьки Ганни, так і друзі були не в захваті від їхніх стосунків, а коли справа дійшла до одруження, відмовляли дівчину. Сергій Танчинець пояснює таку позицію тестя і тещі "радянським розумінням благоустрою дівчини". Вони мріяли, щоб донька вийшла заміж за дипломата.
- Коли Ганна завагітніла первістком, її рідні та близькі підтримали та благословили закохану пару. Так, 2009 року в подружжя народилася донька Анастасія, а через дев'ять років – син Лук'ян.