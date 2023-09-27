Про розрив Сергій повідомив у соцмережах. Він наголосив, що вони з коханою "пройшли не простий, але чудовий шлях", проте тепер кожен піде своїм.

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За кілька днів, нашому з Ганною шлюбові мало виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими та щасливими,

– зазначив артист.

Співак наголосив, що в цій ситуації винних немає. Він додав: "Просто таке інколи стається у житті. Ми підтримуємо хороші стосунки та залишаємося люблячими батьками для наших двох прекрасних діточок".