Фанам дуже сподобалась фотографія. Тож у коментарях під публікацією вони написали чимало компліментів хлопцю та зауважили, як сильно він виріс.

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Олена Кравець показала свого сина

На фото, яке телеведуча поширила у своєму інстаграмі, зображений її 7-річний син Іван у навушниках. Його сфотографували в студії звукозапису, коли малюк задумливо дивився у далечінь.

Бог — режисер, який бачить життя кожного з нас загальним планом, даючи можливість самотужки обирати крупні. На фото один — з трьох моїх "крупнячків",

– написала під фото зіркова матуся.

Реакція мережі

Шанувальники звернули увагу на загадковий погляд хлопця та написали, що Іван – красень

"Яка чудове фото";

"Такий серйозний режисер і гарнесенький";

"Яка гарна дитина";

"Який погляд";

"Воу, як виріс уже".

Діти Олени Кравець: що відомо

Телеведуча – мама трьох дітей. У неї є старша дочка Марія, якій зараз 20 років. Дівчина з 15 років живе сама. З батьківського дому вона з'їхала на Лук'янівку, але згодом повернулася у квартиру батьків, адже в її будинок влучила ракета. Окрім Марії, Кравець також виховує близнюків Івана та Катерину. Двійнята народилися, коли телеведучій було 39 років.