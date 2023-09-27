Фанам очень понравилась фотография. Поэтому в комментариях под публикацией они написали немало комплиментов и заметили, как сильно он вырос.

Не упустите Сергей Танчинец расстается с супругой после 15 лет брака

Елена Кравец показала своего сына

На фото, которое телеведущая распространила в своем инстаграмме, изображен ее 7-летний сын Иван в наушниках. Его сфотографировали в студии звукозаписи, когда малыш задумчиво смотрел вдаль.

Бог – режиссер, который видит жизнь каждого из нас общим планом, давая возможность самостоятельно выбирать крупные. На фото один — из трех моих "крупнячков",

– написала под фото звездная мамочка.

Реакция сети

Поклонники обратили внимание на загадочный взгляд парня и написали, что Иван – красавец.

"Какое замечательное фото";

"Такой серьезный режиссер и хорошенький";

"Какой хороший ребенок";

"Какой взгляд";

"Воу, как вырос уже".

Дети Елены Кравец: что известно

Телеведущая – мама троих детей. У нее есть старшая дочь Мария, которой сейчас 20 лет. Девушка с 15 лет живет одна. Из родительского дома она съехала на Лукьяновку, но потом вернулась в квартиру родителей, ведь в ее дом попала ракета. Кроме Марии, Кравец также воспитывает близнецов Ивана и Екатерину. Они родились, когда телеведущей было 39 лет.