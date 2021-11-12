Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець 19 років перебуває у шлюбі з чоловіком Сергієм. Та навіть такий довгий період життя разом не дає гарантії, що все буде гладко.

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Криза у стосунках Олени Кравець з чоловіком

Гумористка порівняла подружнє життя з грою. Кожен новий рівень дає нові знання про твого партнера.

"У шлюбі є певні періоди, вони як рівні гри. Ти проходиш кожен з них і набуваєш якихось нових навичок… Мені здається, що кожний період трансформує. І наші стосунки вже ніколи не будуть такими, як на початку. І це дуже цікаво. Мені подобається той рівень гри, на якому ми зараз з Сергієм живемо", – поділилась вона.

Олена Кравець зізналась, що й кризи іноді переслідували подружжя. Та сімейний психотерапевт допоміг розв'язати проблеми.

У нас були певні кризи й прийняття всього в одне одному. Мені здається, що зараз ми вийшли на таку рівну дорогу і я розумію, що я його таким ще не знаю. І не буду лукавити, кожен з нас проходить індивідуальну терапію,

– поділилась зірка.

"У нас раніше була спільна терапія, були в нашому житті обставини, які привели нас до спеціалістів. Це дуже нам допомогло. І це певний зріст, який не може не відбиватися на якості наших стосунків у родині. Для мене основний критерій – це легкість", – підсумувала артистка.



Олена Кравець з чоловіком / Фото з інстаграму Олени Кравець

Шлюб Олени Кравець з чоловіком