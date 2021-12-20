Звезда "Квартала 95" Елена Кравец празднует день рождения 1 января, потому в этот день у нее двойной праздник. Всех друзей и близких она собирает под вечер.

Читайте также Анастасия Приходько призналась, какие дорогие подарки готовит детям на Новый год

Елена Кравец о праздновании важных дат

Юмористка рассказала, что любит душевные празднования дня рождения. Поэтому 45-летие она планирует провести именно так.

Я к слову "юбилей" отношусь не очень, у меня какие-то ассоциации, словно какой-то ресторан из прошлого. Я очень хочу, чтобы мы смогли собраться все вместе и посидеть, попеть песни под гитару,

– поделилась Елена Кравец.



Елена Кравец / Фото из инстаграма звезды

Также в 2022 Елена Кравец вместе с мужем будет праздновать 20 годовщину брака. Она рассказала, как мечтает отпраздновать важную дату.

"Я сейчас загадаю на всю страну, мы ни разу никуда не путешествовали вдвоем. Пожалуйста, муж мой, вдвоем", – призналась актриса.

Отметим, ранее Елена Кравец рассказывала, что не все 20 лет семейной жизни прошли легко. Кризисы также преследовали супругов, но с ними помогал справиться специалист и общая терапия.