Знаменита телезірка Маша Єфросиніна та акторка "Кварталу 95" Олена Кравець влаштували протистояння на шоу "Ліпсінк Батл". Після змагання на сцені ведуча зізналась, що в реальному житті в них дружні й теплі стосунки. За її словами, вони з гумористкою дуже схожі.

У другому епізоді шоу "Ліпсінк Батл" на одній сцені зійшлися Маша Єфросиніна та Олена Кравець. Перша з них перевтілилася в Макса Барських, а друга – в Тіну Тернер та здобула перемогу в протистоянні. Як розповіла ведуча у своєму інстаграм-профілі, заради зйомок проєкту їм довелося відкласти свою дружбу.

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Маша Єфросиніна про стосунки з Оленою Кравець

Маша Єфросиніна та Олена Кравець в українському шоу-бізнесі вже понад 20 років. За цей час зірки неодноразово зустрічалися на світських заходах і зйомках, тому встигли стати подругами. Ведуча наголосила, що вони дуже схожі, адже ненавидять конкуренцію, в захваті від гумору та нових творчих відкриттів.

Ми з Оленою Кравець давно і тепло дружимо! У нас багато спільного: ми не любимо змагання, обожнюємо гумор, постійно розширюємо свої творчі кордони,

– наголосила Маша Єфросиніна.

Вона зауважила, що свідомо змагалася на шоу "Ліпсінк Батл" зі знаменитістю, аби вкотре проявити себе та показати свої можливості. Маша Єфросиніна додала, що "рясніла гордістю за подругу, яка феєрично зробила свою роботу", тому далі вболіватиме за Олену Кравець.

Варто зазначити, що днями реперка Alyona Alyona розповіла про найближчих друзів у шоу-бізнесі – Монатіка, Джамалу та інших. Вона також розкрила правду про ставлення знаменитостей одне до одного в кулуарах шоу-бізнесу. Раніше комік та актор "Кварталу 95" Юрій Ткач ділився, з яким з зірок може влаштовувати посиденьки на кухні та розмовляти всю ніч.