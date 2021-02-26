Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець вчора, 25 лютого, відсвяткувала день народження своєї донечки Марії. Дівчині виповнилось 18 років. Акторка привітала Марію відео з архівними фото.

Відома українська акторка та зірка "Кварталу 95" Олена Кравець привітала свою доньку Марію з днем народження в інстаграмі.

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Олена Кравець привітала доньку

25 лютого Марія Кравець відсвяткувала 18-річчя. Її зіркова матуся оприлюднила зворушливе відео, яке змонтувала самостійно. Туди вона вклала велику кількість архівних світлин донечки, яких раніше не було в мережі.

Чуттєвий ролик Олена Кравець підписала теплими словами на адресу Марії.

"18 років тому ти своєю появою, сміхом і кучериками ощасливила наше життя! Сьогодні ти така доросла, але ніколи не припиниш бути маленькою для мене. З днем народження, малятко! Ти і є подарунок. P.S. Я не дуже сильна в створенні подібних відео, тому запізнилася з ним на цілий день, але я сподіваюся, ти усміхнешся, коли будеш дивитися ці фото. Вони теплі, як і ти сама", – написала Олена Кравець.

У коментарях шанувальники доєдналися до привітань Марії Кравець:

Вітаю чарівну дівчинку та її прекрасних батьків;

Яка ж вона красуня, щастя їй;

Така схожа на маму! Вітаю;

Великого щастя Марічці;

Вітаємо, красуні;

Ваше красиве продовження. З днем народження доньку.

Зазначимо, 2002 року Олена Кравець вийшла заміж за актора "Кварталу 95" Сергія Кравця. Наступного року в них народилась донька Марія. А в серпні 2016 року Олена народила близнюків – доньку Катерину та сина Івана.