У червні цього року донька Вертинського – Ксенія повідомила, що батькові потрібна надскладна операція на серці. Вона звернулася до шанувальників за фінансовою допомогою. Кошти на лікування та реабілітацію зібрали за 10 годин. Тепер Олексій пройшов реабілітацію та вперше дав інтерв'ю.

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Олексій Вертинський про операцію на серці

10 червня актор ще грав у театрі, а вже через два дні відчув біль у грудях. Однак тоді не звернувся до лікарів, подумав, що все пройде. Через таке ставлення до власного здоров'я Вертинський потрапив до лікарні вже у критичному стані.

Погіршення стану здоров'я актора помітила його донька Ксенія. Саме вона наполягла на тому, щоб батько пішов до лікаря. Тоді й з'ясувалося, що необхідна термінова операція на серці.

Я не хотів у ту лікарню їхати. Так сталося, що Ксенія "закинула" мене в машину і повезла в лікарню. Лікар мене поклав і сказав вже не вставати. Операцію треба було зробити вчора ще. Стан був критичний,

– розповів актор.

Олексій відновився, але війна дуже вплинула на здоров'я. Актор вдячний шанувальникам, які в такий складний для всієї країни час допомогли його сім'ї зібрати необхідну суму на лікування. Вертинський наголосив, що "український народ – найкращий народ у світі".

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