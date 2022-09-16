Українська акторка Даша Петрожицька розповіла про проблеми зі здоров'ям, що застали її в Німеччині. Вона розповіла, що двічі її забирала швидка допомога.

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Дар'я Петрожицька про хворобу

Одного разу мене швидка везла із сиренами, тому що я почала непритомніти прямо в торговому центрі. Навколо німецька мова. Я була сама в цей момент. Англійською мені важко розмовляти, особливо про здоров'я. Насправді, наскільки я зрозуміла, це була реакція на вакцину,

– зізналась зірка.

Дар'я розповіла, що хворіє на цистит вже багато років. Лікарка в Німеччині порадила їй зробити вакцину від циститу, – "дозу" треба було вколоти тричі. Можливо, саме це спричинило таке погане самопочуття.

"У мене багато років ця типова болячка. Я поїхала до лікаря. І вона мені прописала вакцину від циститу. Три уколи, які робляться кожні два тижні, і тобі більше нічого не потрібно. Я його лікую вже не знаю, скільки років… Скільки себе пам’ятаю, я лікую цистит. Я зробила другу вакцину та пішла перекусити у ТЦ. Йду, і в мене темнота в очах, печуть легені, такий триндєц стався", – розповіла акторка про випадок, коли її забрали до лікарні.

Петрожицька зізналась, що побігла до першого закладу, що впав їй в око й попросила води. Її не розуміли, поки зірка не додзвонилась до хлопця. Люди викликали швидку. Вже там один з лікарів почув її мову та покликав російськомовну колегу, яка пояснила Дар'ї, що сталося з її організмом.

Це, найімовірніше, алергічна реакція. Це історія, яка тривала чотири дні. Тут у Німеччині дуже складно. У них лікарі не такі, як в Україні. Коли ти вмираєш, вони кажуть попити ромашковий чай,

– розповіла акторка.

Коли Даша повернеться до України

Дар'я Петрожицька через 2 місяці повномасштабної війни виїхала до Німеччини, де живе її бойфренд. Наразі вона не планує повертатися.

"Взагалі, так, але коли… Я не знаю. Напевно, через те, що я не маю нормальної можливості поїхати. Можливо, я поїхала б зараз до Києва, побула б кілька днів і зрозуміла, що мені нема чого там робити… Ми всі безробітні, а мій коханий тут, я б повернулася, напевно. Але мені хочеться мати таку нагоду, побути вдома. Ну якби я приїхала туди, щоб я там робила? Я не знаю".



Даша Петрожицька / Фото з інстаграму зірки