Якщо попередній холостяк Михайло Заливако так боявся вигнати не ту учасницю, що зробив два будинки, то Алекс Топольський стрімко відсіює дівчат, передає 24 канал. Лише за перший тиждень проєкту додому поїхали шість претенденток на його серце. На дивно, мережі така позиція головного героя до вподоби.

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Переважній більшості глядачів здається, що коли Алекс Топольський так швидко відпускає дівчат, то справді прийшов на проєкт за коханням і знає, яку дівчину хоче бачити поряд:

"Алекс доволі розсудливий, думає головою. Думаю, він у підсумку зробив правильний вибір. Видно, що брехня і маніпуляції з ним не пройдуть, це радує";

"Мені не здався жорстким. Він просто не любить маніпуляції і непогано бачить суть";

"У мене все з його думками сходиться";

"Холостяк, респект. Такий чіткий і конкретний чоловік";

"Цього року холостяк мудрий, розсудливий та гарний, молодчинка";

"Я в шоці з того, наскільки швидко він приймає рішення. Але вони суперлогічні";

"Найрозумніший холостяк з найвищим IQ за всі попередні сезони! Браво".

У коментарях також жартують, що, зважаючи на рішучість Алекса Топольського, це буде найкоротший сезон "Холостяка", і фінальну церемонію покажуть уже за тиждень. Або у проєкті взагалі залишиться лише ведучий Григорій Решетник:

"З такими темпами на проєкті лиш Гриша зостанеться";

"Короче, наступного випуску буде фінал вже. Усі інші підуть цього";

"Там усіх сьогодні вже вигнали чи що".

"Холостяк" Алекс Топольський з ведучим Григорієм Решетником / Фото СТБ

Однак є й ті, кому "Холостяк" здався надто жорстоким: "Холостяк дуже продуманий і жорсткий. Як на ринку: трохи щось не те відповідає – бувай. Не намагається навіть зрозуміти. Ідеальних не існує, його ж слова, до речі… Якось він різко дуже обирає".

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