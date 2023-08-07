Зі сльозами на очах: Олексій Суханов зізнався, чи привітав маму-росіянку з днем народження

Днями Олексій Суханов взяв інтерв'ю в Ади Роговцевої. У розмові ведучий зі сльозами на очах розповів про день народження своєї мами, яка продовжує жити в Росії.

З'ясувалось, що жінка відзначала свято 2 липня. Втім, ведучий не зміг перебороти себе та зателефонувати до неї. Суханов зауважив, що йому це "болить".

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Олексій Суханов розповів про день народження мами

Чоловік зізнався, що досі має номер мами, попри те, що давно викреслив частину свого життя, яка пов'язана з Росією.

Я не знайшов у собі сили привітати маму з днем народження. Якщо чесно, мені це болить. Тому що вона ж народила мене, я все одно залишаюся її сином. Проте я справді не маю сил ні на що, що пов'язане із тим життям. І навіть не маю сил взяти телефон, де досі є її номер,

— поділився ведучий.

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Нагадаємо, раніше Суханов розповів, що перестав спілкуватися зі своїми рідними та близькими, які живуть в Росії. Йому було важко прийняти таке рішення, проте він не міг зробити інакше. Для ведучого це принципова позиція.

"Бувають моменти в житті, і я шкодую, якщо відверто, що таке сталося, коли сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість", – сказав тоді чоловік.

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