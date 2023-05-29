"Мішельку так і не розкрутили": Олексій Дурнєв підколов ексдружину Потапа Ірину Горову

Ексдружина Потапа Ірина Горова, з якою вони заснували продюсерський центр Moзgi Entertainment, повідомила про нову співпрацю. Тепер її лейбл займається розкруткою репера OTOY. На це смішно відреагував Олексій Дурнєв.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Потап відійшов від справ Moзgi Group і компанія опинилася в руках Ірини Горової. Тепер вона будує співпраці, що засновані на довірі, відвертості, чесності, емпатичному відношенні одне до одного. Саме такою нібито буде її колаборації з репером OTOY, який виступав у півфіналі Євробачення-2023 з Марією Яремчук і Златою Дзюнькою.

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Ірина Горова почала співпрацю з OTOY

Наш з OTOY тандем – це лише перший крок до того, щоб створити прецедент на ринку, який змінить відношення до лейблів та продюсерів загалом. Славо, вітаю тебе у нашій дружній та суперпрофесійній команді, яка допомагає стати по-справжньому помітним,

– звернулася Ірина Горова.

Як відреагував Олексій Дурнєв

Якщо переважна більшість коментаторів зраділа колаборації Moзgi Entertainment з OTOY, побажала обом успіхів і навіть заявила, що "цей тандем розірве", то Олексій Дурнєв відреагував дуже несподівано. Він згадав україно-болівійську співачку Мішель Андраде, якою продюсерський центр Горової займався до вторгнення Росії.

"А Мішельку так і не розкрутили", – написав ютуб-блогер. Якщо Ірина Горова лише усміхнулась смайликом, то OTOY заступився за колегу й похвалив її останній реліз – мініальбом Metamorfosis, до якого ввійшли три пісні.

"Нічо не знаю, але вчорашній реліз, де вона під дрілл начитує, – вогонь", – відповів репер Олексію Дурнєву.

Скриншот з інстаграму Ірини Горової