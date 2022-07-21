За останні п'ять місяців розлучилося чимало зіркових пар. Шлюб одних дав тріщину ще до війни, інші ж розкололися під час. Олексій Дурнєв заговорив про це зі своєю 882-тисячною інстаграм-аудиторією.

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Дурнєв про пари, які розходяться під час війни

У кожнім українці та кожній українки відбулася трансформація цінностей, і виявилося, що у деяких пар вони перестали збігатися. Колишні спільні інтереси зникли, а нові ще не сформувалися. Ось і маємо,

– вважає Олексій Дурнєв.

Він думає, що будь-які кризові ситуації змушують покопатися в собі. Так, те, що було важливим у мирний час – стає дрібницею, а те, про що не замислювався – перетворюється на головний життєвий орієнтир. Однак, на думку Дурнєва, є лише одна річ, яка може все склеїти, – справжнє кохання.

"Звісно, будь-яку ср*ку, найглибшу й найтемнішу, можуть пройти люди, які люблять. Це почуття – найміцніший клей, що витримує все, як би солоденько це не звучало. Любов переживе війну, зриви, сльози, нові кончені хобі, депресію, біль, замкнутість, відстань, "вибач, я відправив весь аванс на ЗСУ", розлуку, втрати, вигорання, пертурбації та "каре відчаю". Любов переможе все", – каже зірка.

Олексій Дурнєв / Фото з інстаграму блогера

Про зірок, які розлучилися в перші місяці війни, читайте в нашому матеріалі.