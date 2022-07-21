За последние пять месяцев развелось немало звездных пар. Брак одних дал трещину еще до войны, другие же раскололись во время. Алексей Дурнев заговорил об этом со своей 882-тысячной инстаграм-аудиторией.

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Дурнев о парах, которые разошлись во время войны

В каждом украинце и каждой украинке произошла трансформация ценностей, и оказалось, что у некоторых пар они перестали совпадать. Бывшие общие интересы исчезли, а новые еще не сформировались. Вот и имеем,

– считает Алексей Дурнев.

Он думает, что любые кризисные ситуации заставляют покопаться в себе. Так, то, что было важным в мирное время – становится пустяком, а то, о чем не задумывался – превращается в главный жизненный ориентир. Однако, по мнению Дурнева, есть только одна вещь, которая может все склеить – настоящая любовь.

"Конечно, любую ж*пу, самую глубокую и темную, могут пройти любящие люди. Это чувство – самый крепкий клей, который выдерживает все, как бы сладко это ни звучало. Любовь переживет войну, срывы, слезы, новые конченые хобби, депрессию, боль, замкнутость, расстояние, "извини, я отправил весь аванс на ВСУ", разлуку, потери, выгорание, пертурбации и "каре отчаяния". Любовь победит все", – говорит звезда.

Алексей Дурнев / Фото с инстаграма блогера

О звездах, которые развелись в первые месяцы войны, читайте в нашем материале.