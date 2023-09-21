Вона не готує, – Олексій Арестович неочікувано висловився про свою кохану

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про свою третю дружину Анастасію. Він вважає, що його кохана не зобов'язана готувати чи виконувати хатню роботу.

Арестович зауважив, що вони з Анастасією дуже співпадають у поглядах, чого не було в його попередніх шлюбах. Ексрадник ОПУ раніше розповів, чому розлучився з попередніми дружинами.

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Олексій одружений з Анастасією майже 10 років. Він каже, що хоче бачити її щасливою, тому не просить кохану готувати чи робити щось вдома.

Моя дружина не має готувати мені вечерю. Вона не готує. Ми або замовляємо, або їдемо до ресторану. Я стараюся робити так, щоб вона взагалі не працювала вдома. З чоловічої точки зору, жінка може бути щасливою або хорошою,

– висловився Арестович.

Він вважає, що жінці краще бути щасливою. На його думку, хороші жінки рідко бувають щасливими, а йому потрібна саме така.

Арестович додав, що коли його дружина каже, що до чогось не готова, він їй допомагає – оплачує курси, навчання тощо. За його словами, чоловік існує для того, щоб жінка була щасливою.

Олексій також розповів про виховання нащадків. Він зізнався, що дозволяє дітям практично все.

"Дитина сама здатна зупинитися. Мої діти були дуже пещені до п'яти років десь, вони мали все, що завгодно, усі бажання виконувалися. І в шість-сім років вони припиняли цим цікавитися", – відповів Арестович.

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