Арестович заметил, что они с Анастасией очень совпадают во взглядах, чего не было в его предыдущих браках. Экссоветник ОПУ ранее рассказал, почему расстался с предыдущими женами.

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Алексей женат на Анастасии почти 10 лет. Он говорит, что хочет видеть ее счастливой, поэтому не просит любимую готовить или делать что-нибудь дома.

Моя жена не должна готовить мне ужин. Она не готовит. Мы либо заказываем, либо едем в ресторан. Я стараюсь делать так, чтобы она вообще не работала дома. С мужской точки зрения, женщина может быть счастливой или хорошей,

– высказался Арестович.

Он считает, что женщине лучше быть счастливым. По его мнению, хорошие женщины редко бывают счастливы, а ему нужна именно такая.

Арестович добавил, что когда его жена говорит, что к чему-то не готова, он ей помогает – оплачивает курсы, обучение и т.д. По его словам, мужчина существует для того, чтобы женщина была счастлива.

Алексей также рассказал о воспитании потомков. Он признался, что разрешает детям практически все.

"Ребенок сам способен остановиться. Мои дети были очень ласковы до пяти лет где-то, у них было все, что угодно, все желания исполнялись. И в шесть-семь лет они прекращали этим интересоваться", – ответил Арестович.

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