Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що є "єдина справжня причина розлучень", яка діє для всіх. Ця причина стала на заваді двом шлюбам Арестовича.
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Чому шлюби Арестовича розпалися
У мене є теорія, яка полягає в тому, що люди розлучаються, коли починають жити різним майбутнім. Це єдина справжня причина розлучень. Є стартові причини: подружня зрада, або фінанси, або скандали. Але насправді – це різні світи,
– вважає ексрадник.
На думку Арестовича, різне майбутнє проявляється найбільше у вихованні дітей. Бо саме діти є майбутнім, яким живуть батьки. У нього з колишніми дружинами теж виникали розбіжності щодо виховання нащадків.
"Я їх узагалі не виховую. Я їм дозволяю геть усе практично. Дитина сама здатна зупинитися. Мої діти були дуже пещені до п'яти років десь, вони мали все, що завгодно, усі бажання виконувалися. І в шість-сім років вони припиняли цим цікавитися", – сказав Арестович.
Олексій вирішував розлучатися ще тоді, коли мав почуття до своїх дружин. Але розумів, що спільного майбутнього немає.
Я просто розумів, що не варто жити разом, тому що ми руйнуємо одне одного, і це впливає на дитину. Я розлучався, коли в мене були почуття щодо цих жінок. Я просто розумів, що далі не треба, буде гірше,
– висловився Арестович.
Інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео онлайн
Особисте життя Арестовича
- Олексій Арестович не називає імена своїх двох перших дружин. Зараз він одружений втретє.
- Олексій познайомився з третьою дружиною Анастасією у 2014 році на його авторських курсах. У шлюбі в пари народився син Олександр.
- Від попередніх шлюбів ексрадник виховує доньок Аеліту й Вероніку.