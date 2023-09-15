Винних не шукатимуть: Олександру Положинському невідомі розбили скло в машині
Джерело:Олександр Положинський
Український музикант з гурту "Тартак" Олександр Положинський кілька місяців тому повернувся з передової до Києва. Проте днями з артистом стався неприємний інцидент. Вночі невідомі розбили скло в його машині.
Зараз Положинський перебуває в Києві, де проводить благодійні концерти, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Після повернення з "нуля" артист ділився емоціями у "безпечній" столиці.
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Тепер музикант зіткнувся з неприємний інцидентом у Києві. Олександр Положинський розповів, що йому розбили скло в машині. Проте, на жаль, поліція не шукатиме винних.
Розбили скло в авто. Очевидно, в комендантську годину чи перед нею. Але, якщо нічого не вкрали – шукати не будуть,
– повідомив Положинський.
Він опублікував фото свого автомобіля. Від скла біля переднього бокового сидіння залишилися лише уламки.
Положинському розбили скло в машині / Фото з його інстаграму
У коментарях музикант додав, що у нього така ситуація стається вже втретє і в різних місцях.
Чому Положинський зараз не на передовій
- Музикант з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і майже 8 місяців перебував у складі 47 окремої механізованої бригади.
- У січні цього року Положинський налякав фанатів знімком з перебинтованою головою. Але виявилося, що він просто відпрацьовував навички тактичної медицини.
- Сам Олексндр вважає, що був на фронті не надто довго. Крім того, бойових зіткнень з ворогом у нього не було, хоча вони були в напів оточенні.
- У червні артист повідомив, що повернувся до Києва. За його словами, він продовжує нести військову службу, але виконує завдання, які отримав від керівництва.
- Положинський зазначав, що якщо виникне необхідність і буде наказ піти на фронт, то він готовий, у нього зібрані всі речі, треба лише отримати зброю та боєприпаси.