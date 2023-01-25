Колишній лідер гурту "Тартак" часто розповідає фанатам про будні військової служби. Одним з таких моментів він поділився в інстаграмі, через що фанати почали добряче хвилюватись. Річ у тому, що він постав на фото з перебинтованою головою, але не пояснив – чи щось у нього сталось, чи це він її сам замотав у рамках навчань.
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Фото з навчань. "Синці" на обличчі це лише гра світла, тіней та фільтрів. Я в тилу. Пекло гасять інші,
– лаконічно написав Положинський та додав до допису вірш, ймовірно, свого авторства.
Олександр Положинський показав перебинтовану голову / Фото з інстаграму виконавця
"Не лізь поперед батька в пекло
Казали мені колись
Ти ж не лімузин по проспекту
Не поспішай не лізь
Аж пекло саме приперло
Добряче так припекло
Прийшло мов свині по перли
Наче по камінь скло
І в змозі ти чи не в змозі
Ось та чарівна мить
Коли пекло вже на порозі
Й треба його гасить"
Реакція мережі
Усі по-різному відреагували на фото та попросили більше так не лякати їх сумними фото:
- "Щира подяка за службу і захист";
- "Бережіть себе";
- "Хіба ж можна так лякати!";
- "Писали б це на початку, серце обривається";
- "Сашко, ти найкращий. Будь сильним";
- "Ох, налякали, ледь дочитала. Бережіть себе!";
- "Налякали дуже… Бережіть себе. Ви нам не чужа людина, ми вас дуже любимо!";
- "Одужуйте музикант, захисник";
- "Цікаво перемотали, як єдинорога";
- "Засмучений твоїм станом. Нехай відновлення пройде якнайкраще".
Нагадаємо, що Олександр Положинський перебуває у складі 47 окремої механізованої бригади. Він перебуває у війську майже 8 місяців.