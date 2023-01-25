Колишній лідер гурту "Тартак" часто розповідає фанатам про будні військової служби. Одним з таких моментів він поділився в інстаграмі, через що фанати почали добряче хвилюватись. Річ у тому, що він постав на фото з перебинтованою головою, але не пояснив – чи щось у нього сталось, чи це він її сам замотав у рамках навчань.

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Фото з навчань. "Синці" на обличчі це лише гра світла, тіней та фільтрів. Я в тилу. Пекло гасять інші,

– лаконічно написав Положинський та додав до допису вірш, ймовірно, свого авторства.



Олександр Положинський показав перебинтовану голову / Фото з інстаграму виконавця

"Не лізь поперед батька в пекло

Казали мені колись

Ти ж не лімузин по проспекту

Не поспішай не лізь

Аж пекло саме приперло

Добряче так припекло

Прийшло мов свині по перли

Наче по камінь скло

І в змозі ти чи не в змозі

Ось та чарівна мить

Коли пекло вже на порозі

Й треба його гасить"

Реакція мережі

Усі по-різному відреагували на фото та попросили більше так не лякати їх сумними фото:

"Щира подяка за службу і захист";

"Бережіть себе";

"Хіба ж можна так лякати!";

"Писали б це на початку, серце обривається";

"Сашко, ти найкращий. Будь сильним";

"Ох, налякали, ледь дочитала. Бережіть себе!";

"Налякали дуже… Бережіть себе. Ви нам не чужа людина, ми вас дуже любимо!";

"Одужуйте музикант, захисник";

"Цікаво перемотали, як єдинорога";

"Засмучений твоїм станом. Нехай відновлення пройде якнайкраще".

Нагадаємо, що Олександр Положинський перебуває у складі 47 окремої механізованої бригади. Він перебуває у війську майже 8 місяців.